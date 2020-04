Vallo: agevolazioni per le attività commerciali, ecco come richiederle

VALLO DELLA LUCANIA. Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. La Giunta Comunale, ha recepito la misura che prevede l’erogazione di un contributo per l’anno nel quale avviene la riapertura di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi o l’ampliamento di esercizi già esistenti e per i tre anni successivi. I settori interessati dalla norma sono: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, secondo i criteri approvati dall’amministrazione. La richiesta di concessione delle agevolazioni, redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune, deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Per l’anno 2020 la scadenza è fissata al 30 settembre 2020.

La richiesta deve essere presentata con una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo; a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse statali assegnate al Comune e iscritte nel fondo previsto nel bilancio di previsione finanziario. I contributi sono erogati nell’ambito del regime de minimi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Settore Tributi del Comune ai seguenti recapiti telefonici: 0974/714260 – 0974/714264.