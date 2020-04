Si avvicina l’estate: torna l’allarme truffe delle case vacanza in Cilento

CASTELLABATE. Un annuncio su un noto sito internet. Una casa vacanze a Santa Maria di Castellabate, disponibile ad un prezzo irrisorio per la stagione estiva. Ci sono le foto, c’è un numero di telefono e le modalità per prenotare. Il prezzo è invitante, le immagini pure nonostante le contraddizioni tra interni ed esterni, che fanno pensare siano state scattate in abitazioni differenti. E in effetti così è.

Diverse segnalazioni sono giunte ad InfoCilento relativamente a case vacanza disponibili a basso costo. L’ultima è relativa proprio al caso di Santa Maria di Castellabate. Un potenziale turista, desideroso di trascorrere qualche giorno nel Cilento, si è imbattuto nell’annuncio, ma il prezzo eccessivamente basso lo ha indotto ad informarsi prima di prenotare. E’ bastato contattare il vero proprietario della casa vacanza, che ha un proprio sito internet, per accorgersi che si trattava di una truffa.

Purtroppo questi episodi non sono rari e si moltiplicano in vista della stagione estiva. Il consiglio è sempre quello di diffidare dagli annunci pubblicati on line, soprattutto se a prezzi più bassi di quelli di mercato. In questi casi è opportuno contattare il Comune per chiedere informazioni e conferme sulla veridicità dell’annuncio.