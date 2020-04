Sei saturimetri per l’ospedale di Sapri

SAPRI. Sei “saturimetri da dito” per l’ospedale dell’Immacolata. A donarli il gruppo civico SiAmo Ispani. Si tratta di un prezioso strumento che permette di misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue ed individuare tempestivamente eventuali dispnea, uno dei sintomi della forma più grave di Covid-19. “L’obiettivo di questa donazione è quello di garantire a ciascun reparto la dotazione di un saturimetro e di operare nell’ottica di miglioramento della qualità dell’assistenza dei pazienti. Crediamo che la sanità funzioni solo se tutte le sue componenti e quindi medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri, operatori sanitari e volontari si muovano in modo sinergico”, fanno sapere dal gruppo politico.

“Mai come in questo momento bisognerebbe capire il vero valore della solidarietà, l’importanza della società che esalti i valori e non gli errori – aggiungono da SiAmo Ispani – Stiamo vivendo giorni difficili e il nostro pensiero è rivolto a tutte quelle persone che purtroppo questa battaglia l’hanno persa. Vinceremo, torneremo ad assaporare quella normalità a cui eravamo abituati ma ora non possiamo piangerci addosso. E’ tempo di riflettere con maggiore attenzione e pensare ad una diversa visione del mondo, della vita”.

“Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine, sostegno e vicinanza a tutto il personale sanitario. Loro sono l’esempio che la capacità di “prendersi cura” è la miglior competenza dell’essere umano”, concludono.