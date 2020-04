Sapri, 35enne trovato morto in casa

SAPRI. Un uomo di 35 anni, Vito Trotta, è stato rinvenuto morto in casa questa sera, in località Timpone. E’ stata la mamma a rinvenirlo esanime nell’abitazione e a far scattare l’allarme. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri che hanno informato il magistrato di turno e il medico legale.

Si indaga sulle cause del decesso. Il giovane aveva di recente lasciato il carcere ed era ai domiciliari. Aveva avuto problemi di droga. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.