La forza del Gruppo tra passato e presente attraverso i nostri territori, le nostre famiglie e i piccoli imprenditori.

Confrontare il passato e il presente delle nostre Banche di Credito Cooperativo, la nostra perseveranza nei momenti più difficili della storia del nostro Paese serve a rimarcare quel senso di appartenenza al territorio che oggi come ieri ha contraddistinto le nostre Banche per la vicinanza ai soci ed ai clienti. Con la forza del Gruppo, siamo pronti a mettere in campo la nostra determinazione e i nostri valori per la ripresa del Paese, siamo convinti che il gioco di squadra che stiamo conducendo da tempo può garantire una favorevole ripresa anche in questo particolare momento, dove un nemico invisibile ci minaccia e gli strumenti sanitari messi in campo sono di poco contrasto all’Epidemia.

I nostri artigiani, i nostri commercianti, quanti lavorano nei servizi sono ben coscienti del pericolo ma anche consapevoli che la ripresa passa attraverso la riapertura delle attività lavorative. Vogliamo si ripartire dalle relazioni, dalla salute e dal lavoro da sempre al centro di ogni nostro progetto. Vogliamo ripartire dai nostri territori, dalle nostre famiglie, dai piccoli imprenditori per uscire, insieme, dal lock down che ha fermato il mondo. La BCC Buccino Comuni Cilentani ha messo in campo tutte le risorse disponibili per favorire le imprese, le possibili agevolazioni previste per legge, la concretezza di linee di credito particolari per l’emergenza sanitaria, basta fissare un appuntamento con “C’è Posto” o una videoconsulenza, entrambe prenotabili sul sito www.bccbcc.it per avere una informativa sulle esigenze di ogni singolo cliente. Siamo consapevoli di dover prestare la massima consulenza possibile alle nostre imprese ed alle famiglie perché la BCC è un punto di riferimento per tutti loro soprattutto in questo particolare frangente.

Vogliamo ripartire con la nostra storia. Tutta da scrivere ma vogliamo anche volgere uno sguardo al passato, la fase che maggiormente si associa a questa tragedia immane noi la rappresentiamo con la ripresa post bellica, bene i nessi ci sono, l’incertezza è comune, la paura di rivisitare la propria vita e le abitudini consolidate ci spaventa, ma proprio perché siamo una solida famiglia abbiamo ottime possibilità di lasciarci alle spalle questo momento difficile. E allora lo slogan che attraverso il video realizzato dalla Capogruppo ICCREA vogliamo far passare, in cui crediamo profondamente, è quello di rimboccarci le maniche e attivare con maggiore consapevolezza e condivisione politiche sociali ed economiche che diano nuovo slancio anche alle idee innovative che oggi possono fare la differenza. Noi ci siamo!!! Giovanni Pico