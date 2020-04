Roscigno, Palmieri scrive al Governo: più suolo pubblico per le attività produttive

ROSCIGNO. Una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e all’Anci per proporre la concessione di un aumento dell’occupazione del suolo pubblico alle attività produttive. L’iniziativa è del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. “La Tassa per l’occupazione del suolo pubblico è il tributo dovuto per l’occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indispensabili degli enti”, osserva Palmieri.

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, “moltissime attività che utilizzano gli spazi e le aree pubbliche per sviluppare la loro attività sono state chiuse”. Di qui la necessità di trovare soluzioni per aiutarle.

La proposta del primo cittadino roscignolo riguarda proprio la Tosap. Palmieri infatti propone l’aumento degli spazi in concessione al fine di agevolare le attività che avranno limitazioni in virtù delle regole sul distanziamento e che di fatto vedranno diminuire gli spazi che normalmente avrebbero disponibili. Ovviamente Palmieri propone che ciò avvenga senza costi aggiuntivi e per la durata dell’emergenza. Di qui la scelta di inviare una nota a Governo, Regione ed Anci.