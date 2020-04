Casal Velino: ok ai lavori di ripristino della banchina del molo del Porto

Il Comune di Casal Velino, guidato dal Sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto dei lavori di “ripristino testata molo di sottoflutto per messa in sicurezza del Porto di Casal Velino”.

A seguito delle violente mareggiate invernali di dicembre 2019 ed in particolare dei giorni 21 e 22 dicembre, ci sono stati danni alla banchina del molo del Porto, zona distributore del carburante per pescherecci e diporto; il danno, in particolare, è consistito in un cedimento dell’angolo est del molo esistente che ha provocato una lesione.

Il progetto ha un complessivo quadro economico di 170.800, 00 euro; per quest’intervento è stato chiesto il finanziamento alla Regione Campania con diverse note.