Casal Velino, affetto da coronavirus: 20enne verso la guarigione

CASAL VELINO. Si avvia alla guarigione dal coronavirus uno dei tre cittadini di Casal Velino risultati contagiati. Si tratta di un giovane che era risultato positivo al tampone una volta rientrato dall’Inghilterra. Il ventenne era arrivato in Italia da Londra insieme a due coetanei, un ragazzo e una ragazza di Salento ed Omignano. I tre, come previsto dalle disposizioni vigenti, si erano messi in isolamento a Casal Velino.

20enne verso la guarigione: il tampone dopo i primi sintomi

Dopo qualche giorno, però, il giovane aveva cominciato ad avvertire dei sintomi sospetti (perdita di gusto e olfatto), di qui la scelta di eseguire il tampone risultato positivo lo scorso 15 aprile. Successivamente l’esame venne eseguito anche sugli altri due ragazzi, in questo caso negativi al coronavirus.

Il nuovo tampone

A distanza di poco meno di due settimane il giovane è risultato negativo ad un nuovo tampone; nei prossimi giorni sarà un nuovo esame a decretare la definitiva guarigione. Il ragazzo sta comunque bene e non presenta altri sintomi.

Gli altri contagi a Casal Velino

A Casal Velino sono tre i contagi: gli altri due sono relativi ad un professionista del Bivio di Acquavella e ad un 28enne rientrato da Torino.