Capaccio Paestum: ordine degli architetti “boccia” concorso di idee per Piazza Santini

CAPACCIO PAESTUM. Dall’Ordine degli architetti di Salerno stop al bando relativo al concorso di idee per Piazza Santini. I motivi sono chiariti dal presidente dell’Ordine, Pasquale Caprio: «Pur essendo apprezzabile la finalità da sempre promossa e condivisa dall’ordine di Salerno dell’utilizzo del concorso di idee per quale strumento per elevare la qualità degli interventi di architettura, la produzione richiesta è molto approssimativa e carente non essendo ben esplicitati gli obiettivi del concorso, mancando il documento preliminare alla progettazione ca cui poterli desumere ed un adeguato supporto grafico».

Ma non solo: “Viene chiesto ai partecipanti un elevatissimo numero di elaborati (ben 10) ed i criteri di selezione sono troppo generici, rendendo di fatto arbitraria la scelta dei punteggi da attribuire alle proposte». L’ultima contestazione relativamente al bando per Piazza Santini è relativa ai prezzi: il premio è destinato al primo classificato ma «senza menzioni, né segnalazioni».

Il concorso di idee per Pizza Santini è finalizzato ad acquisire delle proposte che possano poi permettere di fare delle scelte per gli interventi futuri da compiere. In bando prevede la partecipazione al concorso gratuita ed anonima.