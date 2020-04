Sala Consilina: 1300 mascherine per i bimbi della città

Nella prossima settimana, circa 1300 mascherine destinate ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media. “Comunicheremo nei prossimi giorni – si legge sulla pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale – le modalità di distribuzione. Pensiamo che farlo, grazie agli instancabili volontari del Nucleo comunale di protezione civile e agli altri volontari che in queste settimane hanno prestato assistenza alla popolazione, presso ciascun plesso scolastico,sia il modo migliore per tutti, ma avremo cura di comunicarlo in tempo utile per il ritiro, una volta deciso”.

“Abbiamo voluto rendere le mascherine più colorate perché destinate a loro, i più piccoli e per ricordare a loro, soprattutto a loro, che… andrà tutto bene”, concludono da palazzo di città.