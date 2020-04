Ok al progetto per riqualificare la strada tra Camerota e Marina

CAMEROTA. Approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della vecchia strada comunale Camerota-Marina. Nello specifico è previsto l’adeguamento della carreggiata in alcuni punti di specifica criticità, in particolare nel secondo tratto di strada che versa in uno stato di degrado e pericolo per l’utenza e inoltre sarà sistemato il manto stradale con un materiale idoneo al passaggio delle autovetture.

L’interesse dell’Ente è quello di intervenire su una strada che, al di là dell’utilità nell’ambito della circolazione locale, si caratterizza per la bellezza dei paesaggi. Già in passato, nel 2013, ci fu un intervento di riqualificazione, per la strada comunale che collega Camerota e Marina, ma ad oggi, necessita di ulteriori interventi di riqualificazione.

Il costo totale del progetto è di circa 88 mila euro di cui circa 61 mila euro per il totale dei lavori, circa 11 mila per somme a disposizione dell’amministrazione e circa 16 mila euro per Iva e altre imposte e tasse.