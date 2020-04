La ricetta: seppie con piselli

La seppia è un mollusco dalle carni magre e povere di colesterolo. Ricca di fosforo e potassio ma a scarso contenuto vitaminico.

Vediamo come preparare questo piatto veloce e gustoso che mette insieme due portate, secondo e contorno.

Per 4 persone:

Pulire e lavare accuratamente 1 kg di seppie e tagliate a fettine grossolane. In una padella fare andare per qualche minuto con un fondo di olio di oliva uno spicchio di aglio in camicia. Togliere l’aglio e mettere ad imbiondire una cipolla dorata media tritata a coltello. Aggiungere le seppie, far rosolare per circa 5 minuti e sfumare con un bicchiere di vino bianco. Quando il vino sarà evaporato aggiungere del prezzemolo tritato circa 300 gr di piselli. Far cuocere a fiamma moderata per 10 minuti poi aggiungere 200 ml di passato di pomodoro. Aggiustare di sale e lasciar cuocere per una ventina di minuti. Servire con delle fettine di pane tostato.