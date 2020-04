Coronavirus: negativi i tamponi ad Agropoli e Montecorice

Buone notizie per i comuni di Agropoli e Montecorice. Nel primo caso è risultato negativo il tampone eseguito su un contatto della paziente oncologica risultata positiva al coronavirus nelle scorse settimane. Era l’ultimo tampone che si attendeva in città; l’esito era scontato considerato che l’uomo, un infermiere, aveva avuto contatti con la donna più di due settimane fa e non aveva avuto alcun sintomo sospetto.

Sono risultati negativi anche i tre esami effettuati su persone entrate in contatto con il farmacista 33enne risultato positivo al coronavirus lo scorso 16 aprile. Scongiurati anche qui nuovi contagi.

L’unica persona positiva al tampone resta il giovane farmacista che è comunque asintomatico ed in isolamento.