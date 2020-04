Centola e San Nicola: ok a interventi sull’arredo urbano

Il Comune di Centola approva il progetto definitivo per interventi di riqualificazione di arredo urbano sul territorio comunale. In particolare, i lavori saranno effettuati in Centola capoluogo e nella frazione di San Nicola.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Magno Battaglia per un importo complessivo di 50 mila euro di cui circa 38 mila euro per il totale dei lavori e circa 12 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’intervento sarà finanziato con i fondi della Regione Campania.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, punta a garantire più decoro urbano sul territorio cilentano.