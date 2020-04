Agropoli: intensificati i controlli per il weekend

AGROPOLI. Per il weekend del 25 aprile il territorio cittadino si blinda, come già avvenuto nelle festività pasquali. Forze dell’ordine al lavoro per verificare che non vi siano accessi in città e che si rispettino le disposizioni di Governo, Regione e Comune. I varchi principale del Comune di Agropoli son ostati chiusi: la Guardia di Finanza ha monitorato lo svincolo Agropoli Sud della Cilentana, insieme agli uomini della Polizia Stradale. I Carabinieri della compagnia di Agropoli hanno disposto posti di blocco nei pressi dell’ospedale civile, mentre la Polizia municipale ha eseguito attività di controllo degli accessi nord alla città, del Lungomare San Marco, oltre che verifiche nelle principali strade agropolesi.

Tra ieri e venerdì non sono mancate sanzioni, relativamente a persone che si sono spostate dalla loro residenza senza ragione. Quanto agli automobilisti in entrate ed uscita da Agropoli, invece, si è trattato soprattutto di persone dirette a lavoro: in particolare forze dell’ordine, medici, infermieri ed altro personale ospedaliero.

Escluso, quindi, il rischio che sul territorio giungessero dall’area nord della Regione proprietari di seconde case. I controlli continueranno con la medesima intensità anche nella giornata di domani.