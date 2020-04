A Sessa Cilento: caccia al tesoro in smart working

SESSA CILENTO. La quarantena non abbatte gli animi e nella frazione San Mango ci si organizza per una caccia al tesoro in smart working. Durante i festeggiamenti in onore della compatrona Santa Rosalia, è tradizione ormai decennale la caccia al tesoro nell’ultima domenica di agosto; un appuntamento atteso da giovani e meno giovani che partecipano con entusiasmo scorrazzando per le vie del paese in cerca dell’ambito premio.

A causa della pandemia, rimangono molti dubbi sulla possibilità di celebrare le feste patronali la prossima estate e dunque gli organizzatori hanno pensato di portarsi avanti con il lavoro. Silvana Ferrentino e suo figlio Giuseppe, che da anni sono le menti del gioco più atteso dell’anno, hanno pensato di organizzare per domenica 26 aprile una caccia al tesoro alla quale potranno finalmente partecipare anche i concittadini residenti all’estero. Questa volta, infatti, non ci sarà bisogno di perlustrazioni sul posto, ma basterà accendere il pc e risolvere rebus e quiz che a partire dalle 10:00 saranno pubblicati sulla pagina FB “Deiparae Dicatum”, sui gruppi “Insieme per Sessa Cilento” e “San Mango Cilento nel mondo” e sui profili personali degli stessi organizzatori(Silvana Ferrentino e Giuseppe Conte).

Sarà possibile gareggiare a squadre o singolarmente e coinvolgere davvero chiunque voglia divertirsi perchè, come assicurano Silvana e Giuseppe, non sarà necessario conoscere i luoghi del comune di Sessa Cilento. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da parte della piccola comunità che sta già organizzandosi in squadre. Un modo diverso per sentirsi vicini e per comunicare la voglia di stare insieme comunque.