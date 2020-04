Meteo: Liberazione col sole, domenica con le nuvole

L’inizio settimana è stato segnato dal passaggio di diverse perturbazioni con piogge copiose e importanti per scongiurare il rischio siccità. A seguire l’alta pressione si è rinforzata sull’Italia comportando tempo stabile e più soleggiato. Nel week end avremo infiltrazioni più umide da ovest che causeranno annuvolamenti sparsi specie domenica.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano:

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature stazionarie e nella media. Mare calmo.

DOMENICA: possibili annuvolamenti sparsi in arrivo specie lungo le coste. Non si esclude qualche pioviggine. Non mancheranno anche schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo.