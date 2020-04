Cilento: confermati Freccia Rossa e Metrò del Mare

Il Metrò del Mare e il Freccia Rossa non verranno cancellati. E’ questa la buona notizia emersa nel pomeriggio durante la diretta Facebook del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Quest’ultimo ha chiarito che il servizio Alta Velocità e il trasporto via mare dal Cilento alle Isole e alla Costiera Amalfitana prenderanno il via durante la stagione estiva.

Il Freccia Rossa sarebbe già dovuto arrivare nel Cilento ma Trenitalia da tempo ha cancellato numerose corse ferroviarie, proprio a causa dell’emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda il Metrò del Mare, invece, questo doveva partire a giugno e, pandemia permettendo, non subirà ritardi. La notizia è stata accolta positivamente dagli operatori turistici. Freccia Rossa ed Alta Velocità, infatti, potranno essere un servizio importante per incentivare i vacanzieri a scegliere il Cilento.