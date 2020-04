Ascea intensifica i controlli fino al 15 maggio

ASCEA. Continuano i controlli sul territorio in questa fase d’emergenza coronavirus, per verificare il rispetto delle disposizioni comunali, regionali e statali. Ascea è stato tra i comuni che maggiormente ha intensificato l’attività di monitoraggio del territorio, affiancando alle forze dell’ordine la Polizia locale, la Protezione Civile e e associazioni di Guardie Ambientali. Il Comune ha disposto controlli presso tutti i varchi d’accesso al paese affinché si potesse entrare ed uscire soltanto per comprovate ragioni di necessità.

Ad Ascea continuano i controlli sul territorio

Ad oggi sono circa 12mila i controlli effettuati. Attività che proseguiranno nelle prossime settimane. Ecco perché l’Ente ha voluto confermare il numero di operatori in servizio continuando ad affiancare agli agenti di Polizia Locale e ai volontari di protezione civile anche le associazioni di guardie ambientali. L’accordo con queste ultime proseguirà fino al prossimo 15 maggio. La spesa dell’Ente, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ammonta a ottomila euro.

I controlli

Fino al 15 maggio, quindi, i controlli saranno rigidi, in particolare tra Ascea Marina e Velia, con attenzione anche alla stazione, al centro di Ascea Marina e alle attività commerciali. Le associazioni, inoltre dovranno incrementare l’attuale numero di persone impiegate (almeno 6 al giorno per ciascuna e per almeno 8 ore di servizio). L’attività di controllo sarà rivolta anche alle frazioni, il Capoluogo, le spiagge e i punti di raccolta rifiuti.