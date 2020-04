Sala Consilina: 90mila euro per il Palazingaro

SALA CONSILINA. Novantamila euro per il Palazingaro. Questa la cifra che l’amministrazione comunale di Sala Consilina intende spendere per importanti interventi di sistemazione della struttura. Questa nel febbraio scorso venne chiusa dai carabinieri e dall’Asl Salerno che riscontrarono alcune criticità nella documentazione relativa alla sicurezza per l’esercizio dell’attività (leggi qui).

L’Ente provvide ad effettuare dei primi lavori che consentirono di riaprire il Palazingaro. Ora nuovi interventi che saranno realizzati grazie ai fondi derivanti dalla Legge di bilancio 2020.

90mila euro è la somma di cui possono beneficiare i comuni con popolazione tra 10mila e 20mila abitanti e l’amministrazione retta dal sindaco Francesco Cavallone ha individuato il Palazingaro quale struttura cui destinare i finanziamenti. Verranno eseguiti lavori di adeguamento e messa in sicurezza.