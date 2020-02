Sala Consilina, criticità al Palazingaro: struttura chiusa

Con un’ordinanza del sindaco Francesco Cavallone chiude i battenti il Palazingaro, palazzetto dello sport di Sala Consilina, sito in via Pozzillo. Il provvedimento arriva a seguito di un sopralluogo tra rappresentanti del Comune, Asl Salerno e carabinieri della locale stazione. L’occasione ha permesso di verificare in particolare le condizioni igienico-sanitarie della struttura.

“Sono state rilevate alcune criticità ed è stata richiesta documentazione amministrativa in merito alla sicurezza per l’esercizio delle attività, nelle more della verifica della documentazione richiesta sia sotto il profilo della sicurezza del lavoro e dell’igiene pubblica – si legge nel provvedimento del Comune – E’ stato invitato il Sindaco, in qualità di Autorità preposta e Datore di Lavoro, a sospendere ed inibire qualsiasi utilizzo della struttura sia da parte dei dipendenti che delle società sportive e privati fino alla verifica della documentazione”

Di qui il provvedimento di chiusura per garantire l’incolumità dei frequentatori dell’edificio, in attesa della documentazione richiesta.

Le criticità riscontrate riguardano in particolare la manutenzione dell’edificio. Malcontento delle tante società che frequentano l’impianto.