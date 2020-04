Questa sera la cilentana Enza Botti nella fiction di Rai Uno

Enza Botti, la miss cilentana di nuovo protagonista Rai. Questa sera sarà nel cast della nuova fiction di Rai Uno “Vivi e lascia vivere” in onda alle ore 21:25.

La giovane cilentana, originaria di Vallo della Lucania, dopo essersi classificata terza a Miss Italia nel 2015, aver fatto varie comparse in Rai e Mediaset, tra le ultime ricordiamo “L’Anno che verrà” e “Ciao Darwin” (attualmente in onda tutti i sabati) e infine una parte in una produzione cinematografica, continua ad essere protagonista in Tv. Infatti, la miss curvy comparirà in alcune scene nel ruolo di ballerina in un locale nella fiction. La scena sarà ambientata negli anni ’80 quando la protagonista, Elena Sofia Ricci nel ruolo di Laura, racconterà il suo passato.

“È difficile descrivere la magia di un set cinematografico esoprattutto il lavoro che c’è dietro. Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilitàdi vivere momenti unici e indimenticabili anche in epoche che non ho vissuto.” dichiaraEnza Botti.