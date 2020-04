Perdifumo: consiglio comunale col termoscanner

PERDIFUMO. “C’erano tutte le condizioni per permettere lo svolgimento del consiglio comunale”. A dirlo il sindaco di Perdifumo, Vincenzo Paolillo. Questa mattina la minoranza aveva polemizzato sulla scelta di convocare un consiglio comunale nonostante l’emergenza coronavirus ritenendo che non fossero rispettate le regole previste per l’emergenza covid.

“Lo spazio c’era – replica Paolillo – avevano a disposizione 2,5 metri a persona e in aula c’erano dodici persone”. Ma non solo. Il primo cittadino, infatti, sottolinea come per diversi giorni i locali siano stati sanificati e a tutti coloro che hanno avuto accesso ai locali è stata misurata la temperatura con il termoscanner.

Per il sindaco Vincenzo Paolillo, dunque, tutto è avvenuto secondo le regole e la stessa minoranza (tranne uno) sarebbe stata d’accordo, salvo poi fare un passo indietro negli ultimi giorni. Il consiglio comunale, inoltre, è stato trasmesso in diretta su Facebook.