L’azienda capaccese Convergenze sottoscrive accordo di peering con Sky

CAPACCIO PAESTUM. Convergenze S.p.A., operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), rende noto di aver sottoscritto un accordo tecnico c.d. di “peering” con Sky Italia S.r.l. (“Sky”), operativo a partire dal 21 aprile 2020.

Tale accordo tecnico di peering consentirà ai clienti ultra-broadband di Convergenze di poter sottoscrivere un abbonamento con Sky relativo all’offerta a pagamento “Sky via Fibra”.

Rosario Pingaro, CEO e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Abbiamo sottoscritto questo accordo per offrire ai nostri clienti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con Sky relativo all’offerta a pagamento “Sky via Fibra” di Sky, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la proficua collaborazione. Convergenze è una realtà dinamica e in crescita che sta investendo molto in tecnologia e innovazione per offrire anche alla clientela del sud Italia e non solo, servizi di alto livello nel settore TLC”.

Per la sottoscrizione dell’accordo con SKY, Convergenze SPA si è avvalsa dello Studio Legale Gallotto di Milano.