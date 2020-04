“Radiate Feltri dall’ordine dei giornalisti”: da Agropoli una petizione

AGROPOLI. “I Meridionali sono inferiori”. Questa l’ultima uscita di Vittorio Feltri che destato non poco malcontento. Intervenuto in alcune trasmissioni radio e tv, il direttore di Libero ha espresso il suo pensiero sui meridionali lasciandosi andare ad affermazioni che non sono passate inosservate. “Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”, aveva detto Feltri in una delle sue ultime dichiarazioni. Ora da Agropoli c’è chi ne chiede la radiazione dall’ordine dei giornalisti e le dimissioni dalla direzione di Libero.

L’iniziativa è dell’avvocato Giovanni Basile, presidente dell’associazione Camelot, che ha avviato una petizione on line.

“Siamo stufi che venga concessa la ribalta Nazionale ad un essere così, che venga continuamente invitato negli studi TV pur sapendo le sue inclinazioni chiaramente razziste – dice Basile – L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso la dichiarazione di Martedì 21 Aprile su rete 4, nel programma di Giordano dal nome Fuori dal coro in cui, tra l’indifferenza generale, Vittorio Feltri etichetta come inferiori i Cittadini del Sud”.

Per Basile queste frasi “arrivano al culmine di giorni passati imperterrito nel suo intento, come il suo “Datevi una calmata o fare una brutta fine, che tra l’altro meritate” Potremmo continuare, lasciamo a tutti gli utenti la libertà di ricercare in rete tutti i suoi video e frasi, per costruirsi una idea propria”.

Di qui l’oggetto della petizione: “Chiediamo l’immediata radiazione dall’albo del Giornalista Vittorio Feltri e le dimissioni da direttore di Libero”. La petizione è disponibile qui.