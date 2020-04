Padula: anche i Pon proseguono on line

Prosegue con successo la didattica a distanza al Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula che, recependo l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione del 14 aprile e nel rispetto delle condizioni dettate dagli Uffici della Commissione Europea, si è attivato per garantire, in modalità on line, anche la prosecuzione dei progetti PON per gli studenti.

In particolare le classi quinte del Liceo hanno chiesto a gran voce la prosecuzione on line dei PON di scienze e matematica poiché di grande aiuto per affrontare l’Esame di Stato ma soprattutto per la preparazione ai test universitari.

Proseguiranno, in modalità a distanza, anche i PON di informatica per il triennio di Scienze Applicate, di italiano e matematica per il biennio e l’indirizzo Quadriennale.

Soddisfatta la dirigente scolastica Liliana Ferzola “L’emergenza sanitaria in atto ci ha imposto la rimodulazione della programmazione didattica. A fronte delle richieste avanzate dalle nostre studentesse e dai nostri studenti, siamo stati tra i primi istituti a chiedere direttamente al Ministero di attivare i PON a distanza. E’ un’opportunità preziosa per intensificare le occasioni di rapporto e scambio, indispensabile a creare le condizioni di una continuità della routine”