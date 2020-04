Francesco Starage confermato al vertice di Enel: gli auguri del Comune di Castellabate

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Castellabate si congratula per la riconferma del manager Francesco Starace al vertice di Enel, di cui è amministratore delegato dal maggio 2014.

Cittadino onorario del comune cilentano dal 2015 si è sempre dichiarato molto legato a Castellabate, la sua meta del cuore scelta per le sue vacanze e per la pratica del suo hobby preferito, il ciclismo.

Incantato dall’atmosfera del borgo, della sincerità delle persone e della varietà incredibile di storia e bellezze naturali, l’ingegnere Francesco Starace ha definito Castellabate un “condensato incredibile dell’Italia” dal quale è difficile staccarsi.

Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara in merito: «Porgiamo le più sentite congratulazioni per l’importante incarico che è stato rinnovato ad una personalità di grande spessore che fa parte della nostra comunità in quanto cittadino onorario».