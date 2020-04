Promozione, ritorno in campo: lo scetticismo di Francesco Pecora

Siamo giunti, ormai, ad oltre un mese dallo stop forzato delle attività agonistiche. Resta alto lo scetticismo inerente alla possibile ripartenza dei campionati, sia professionistici che dilettantistici. Abbiamo raggiunto, per tastare il polso della situazione in casa Sporting Pontecagnano, Francesco Pecora, attaccante ex Sanmaurese, in forza al team che milita nel gruppo D di Promozione.

Promozione: Francesco Pecora sull’ultimo delicato periodo

«Inutile dire che questo è un momento davvero particolare, un periodo surreale che nessuno poteva immaginare. È difficile ora capire, a livello generale, i possibili sviluppi e tra quanto si arriverà a quota 0 contagi. Non è facile, bisogna fare tutti un ulteriore sforzo, stando a casa ancora per un po’. Personalmente inganno questi giorni cementato a casa, dove trascorro tantissimo tempo, ovviamente con la mia famiglia. La mattina aiuto mio figlio, alle prese con le lezioni didattiche, poi ci divertiamo insieme alla Play Station. Entrambi aiutiamo Elisa, mia moglie, alle prese con le pulizie quotidiane e cucina. Spesso guardiamo, in televisione, film tutti insieme. Per fortuna abbiamo,anche, uno spazio davanti casa, dove possiamo uscire e giocare a calcio ed andare in bici».

Pecora sulla ripresa

«Per i dilettanti non sarà facile riprendere. Il calcio è uno sport di contatto in cui in una semplice gara sono coinvolti circa 50 persone. Sarebbe impossibile mantenere le distanze, con tutto l’impegno che uno ci possa mettere, anche durante allenamenti e vita quotidiana di spogliatoio. Bisogna agire in sicurezza. Perché basterebbe un niente e si manda all’aria tutto lo sforzo fatto fino ad ora. Per me è la questione sul possibile ritorno in campo resta ancora lunga e lontana. Considerato anche il fatto che tantissimi aspetti inerenti a questo virus non sembrano del tutto definiti, ed il suo vaccino pare ancora un miraggio. Per quanto riguarda i campionati, visto il lungo periodo di stop, il tutto sarebbe comunque leggermente falsato».

Pecora sugli allenamenti in questo periodo

«Con gli allenamenti ora diventa difficile perché non abbiamo una data di inizio in Promozione. Con i compagni di squadra dello Sporting Pontecagnano ci sentiamo spesso, tramite social e videochiamate. Inizialmente seguivamo un lavoro specifico. Dopo oltre un mese, e con mille dubbi, tante motivazioni vengono a mancare. Ovviamente facciamo tutti lavoro di forza, corsa, potenziamento fisico, ma senza una data reale tutto risulta più complicato. Consideriamo che al ritorno, eventuale, in campo ci vorranno diverse settimane per tornare davvero in forma. Servirà, sicuramente, poi un aiuto dal Governo per tutte le associazioni sportive, per facilitare ad esempio le iscrizioni ai futuri campionati. Bisogna capire che si deve ripartire sono con una massima sicurezza».