Emergenza Covid, giunta di Montesano rinuncia all’indennità

L’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana ha scelto di rinunciare all’indennità in modo da poter reimpiegare i fondi per l’emergenza Covid.

Il sindaco Giuseppe Rinaldi e la sua Giunta composta da Marzia Manilia, Michelina De Paolo, Francesco Radesca e Michele Garone, in particolare, hanno deciso di devolvere l’indennità di aprile per l’acquisto di 15 Termo Laser per misurazione temperatura corporea a distanza.

Acquisiti anche dispositivi di protezione individuale, che serviranno al gruppo locale di Protezione Civile Comunale. Infine disposta l’istituzione del fondo economico per iniziative rivolte agli studenti e per i casi di povertà da Covid-19.