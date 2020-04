Da Gioi e Salento nuove iniziative social per sentirsi più vicini

Dopo Stio, Torchiara e Cannalonga continuano le iniziative di cittadini o comuni che usano i social per creare spazi di intrattenimento e di compagnia in questo periodo di quarantena.

A Gioi, negli ultimi giorni, l’associazione Cristian Maio ha fatto partire un’iniziativa social per avvicinare i concittadini lontani dalla terra natia; ogni giorno, infatti, saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione i videomessaggi dei compaesani che risiedono altrove in modo da far sentire tutti vicini anche se distanti. In più, giornalmente saranno inseriti, sulla stessa pagina, contenuti multimediali di artisti locali con l’intento di intrattenere chi sta a casa: dal canto di una canzone, al recitare qualcosa e alla spiegazione di una tecnica di disegno.

A Salento, invece, è stato Massimo Lisi a coinvolgere le persone alla sua iniziativa della Super Tombola rigorosamente in diretta Facebook; la tombola online, di fatti ha visto la partecipazione di circa 1381 concorrenti; la prima puntata è andata in scena nella serata dello scorso 28 marzo. Non era solo tombola, a collegarsi, infatti, nella diretta anche numerosi ospiti come Uccio De Santis, Santino Scarpa, Enzo Costanza, i Kiepo’, Angelo Loia e tanti altri. Dopo il successo della tombola, Lisi si prepara ad un altro gioco via social, il Mercante in fiera: l’obbiettivo? intrattenere amici vicini e lontani durante questo periodo di quarantena.