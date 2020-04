Alta Velocità in Cilento: stop anche al Freccia Bianca

Trenitalia conferma la cancellazione delle frecce per il Cilento. Il provvedimento non riguarda soltanto i treni Freccia Rossa che proprio in questo periodo sarebbero dovuti arrivare anche a Sud di Salerno, ma pure gli altri convogli alta velocità. RFI, infatti, ha fatto sapere che tra le stazioni dove sono cancellate le fermate per il servizio viaggiatori ci sono Torino Porta Susa, Rho Fiera, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Bologna Centrale AV, Roma Tiburtina, Napoli Afragola, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri. In questi ultimi scali, oltre al Freccia Rossa, viene quindi cancellato anche il Freccia Bianca già operativo.

La decisione rientra nell’ambito dei provvedimenti presi dalle ferrovie per adeguarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia di prevenzione e contenimento del coronavirus.

L’offerta commerciale delle Frecce è stata riformulata per garantire i servizi minimi essenziali.Ad oggi, infatti, il servizio viaggiatori interessa unicamente le stazioni di Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Bologna Centrale Superficie, Roma Termini e Napoli Centrale. Dopo il 4 maggio potrebbe esserci un’ulteriore riorganizzazione dell’alta velocità, quando si entrerà nella Fase 2. Intanto, in funzione della riduzione del traffico connessa all’emergenza in atto, il gestore della rete ferroviaria nazionale ha anticipato gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta Velocità Torino – Milano, Bologna – Firenze e Roma – Napoli, con modifiche ai tempi di viaggio e agli orari delle Frecce fino a sabato 9 maggio.