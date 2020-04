Si svuota il reparto Covid dell’Ospedale di Polla

Il reparto Covid dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla si svuota. Ieri erano 5 le persone ricoverate: 4 in reparto ed una in terapia intensiva. Oggi sono però arrivate delle buone notizie: nella mattinata è stata dimessa Michela Di Giore di Atena Lucana dopo essere risultata completamente guarita. Dopo di lei hanno lasciato il reparto Covid Pierdomenico Di Benedetto e Michele Priante. “Sono entrato in ospedale sofferente – ha scritto Michele sul suo profilo Facebook – e oggi sono uscito grazie all’affetto della mia famiglia, dei parenti, degli amici, dei colleghi, dei miei titolari, di tutte quelle persone che non conoscevo e che hanno avuto per me parole di incoraggiamento e solidarietà, ma soprattutto grazie all’affetto di quelle persone che chiamo “angeli in terra”, mi riferisco ai medici, agli infermieri, al personale parasanitario, che pur non conoscendomi mi hanno circondato del calore di una famiglia. Non mi hanno mai fatto sentire solo e alla mercé di un nemico invisibile, perché hanno combattuto insieme a me a rischio della propria vita e di quella dei loro cari! Grazie di tutto!”.

“Non appena sono salito sull’ambulanza, i miei occhi si sono riempiti di lacrime per la gioia di tornare a casa, ma anche e soprattutto per aver lasciato mia madre ancora ricoverata nel reparto Covid a combattere questa subdola malattia! Ho cercato di aiutarla moralmente nei giorni che sono stato con lei in reparto, di alleggerirle la sofferenza dell’incertezza! In cuor suo sicuramente è più felice vedendomi insieme al resto della famiglia!”, ha concluso Michele Priante.

Nel Vallo di Diano il numero di guariti aumenta: anche Giuseppe Ippolito, presidente della Fondazione Juventus, ha ufficialmente sconfitto il virus. Sul territorio, inoltre, da due giorni non si registrano nuovi casi.