LND: nelle trenta reti più belle trova spazio un attaccante ex Salernitana

E’ passato ormai oltre un mese e mezzo dall’ultimo pallone rotolato su un campo da calcio dilettantistico. Dopo la sospensione delle attività, arrivata nelle prima decade di marzo, infatti, non abbiamo visto più alcuna partita disputarsi. L’ultimo week-end in cui si è vissuto un “regolare”svolgimento delle manifestazioni risale, purtroppo, al fine settimana del 29 febbraio- 1 marzo. Calciatori, società e tifosi, in questo lungo periodo di stop forzato, hanno fatto un uso smodato del web per sentire ancora un clima “domenicale” legato ad un rettangolo da gioco, Riproposti sono state, tramite i social infatti, reti, esultanze, coreografie, partite intere, o piccoli momenti di calcio giocato. Anche la LND, ieri, ha mosso la sua particolare iniziativa.

LND i 30 gol pazzeschi da rivedere

La LND, Lega Nazionale Dilettanti, ha postato, sul suo profilo ufficiale Facebook 30 reti, relative al mondo del calcio dilettantistico. La lega del calcio non professionistico ha voluto cosi dare la sua buona domenica ai tanti tifosi, regalando loro un piccolo contest. Nello stesso post era infatti richiesto la possibilità di votare la marcatura più bella tra quelle riproposte.

Le reti in concorso

Le 30 marcature, tutte deliziose, proposte della LND arrivano da tutta Italia, ma trova spazio anche la Campania ed in particolare la nostra provincia. Posizione numero 6 per Marco Pepe, calciatore del Faiano. Il calciatore, che milita nel gruppo B d’Eccellenza, va in rete, con una parabola incredibile, direttamente da calcio d’angolo. Posizione numero 14 per Dino Fava Passaro, bomber attualmente in forza all’Afragolese, Eccellenza girone A. La punta, ex Salernitana, fresco vincitore della Coppa Italia regionale di categoria segna con una rovesciata che si insacca dall’altezza del dischetto del rigore. Nei top 30, oltre a Senatore del Cervinara e Mascolo della Palmese, spazio anche a Lorenzo Liurni. La punta della Nocerina, Serie D girone H, trova l’angolino più lontano nella sfida del “San Francesco” contro la Gelbison, mettendo cosi fine all’imbattibilità del portiere vallese D’Agostino, alla settima giornata di campionato.