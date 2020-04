Coronavirus: 1700 mascherine per l’ospedale di Polla

“L’emergenza che stiamo affrontando – hanno dichiarato i due esponenti del Movimento 5 Stelle – richiede responsabilità e partecipazione, un impegno per tutti ad agire concretamente con solidarietà e sostegno reciproco”. Con questa premessa ieri la senatrice Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano, hanno donato 1700 mascherine all’ospedale “Luigi Curto” di Polla: 1500 mascherine uso civile e 200 mascherine FFP2 per il presidio ospedaliero.

“Oltre ad incontrare e confrontarci sulla situazione attuale con il sindaco Rocco Giuliano ed il dirigente dell’ospedale, Luigi Mandia, abbiamo approfittato dell’occasione per salutare e ringraziare i medici e tutti gli altri operatori istituzionali per il prezioso lavoro che giornalmente svolgono per i nostri Comuni”, spiegano i 5 Stelle

“In un momento dove siamo tutti uniti, contro un nemico invisibile, questi dispositivi di protezione individuale sono uno tra gli strumenti essenziali per la tutela della salute di chi sta lavorando per il bene comune.

Insieme ce la faremo”, concludono.