Cilento: scoperti furbetti del reddito di cittadinanza

SAN GIOVANNI A PIRO. Truffa ai danni dello Stato mediante il reddito di cittadinanza. A scoprirla i carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro. Ancora una volta i militari sono riusciti a scovare furbetti del reddito di cittadinanza, ovvero persone che percepivano i benefici pur non avendone i requisiti.

Reddito di cittadinanza: denunciate una decina di persone

In questo caso i militari della stazione carabinieri del centro del Golfo di Policastro, a seguito di numerosi controlli, sono riusciti ad individuare una decina di persone residenti nel comprensorio che, stando alle accuse, avrebbero percepito il reddito di cittadinanza illegalmente. Secondo una prima ricostruzione, l’ammontare totale delle somme percepite sarebbe pari a 140mila euro.

Ovviamente, come avviene in questi casi, il beneficio è stato immediatamente revocato ad ognuno di loro. I soggetti individuati sono stati tutti denunciati per truffa, accusa dalla quale saranno chiamati a difendersi. In attesa del procedimento penale, l’Inps e l’ispettorato del lavoro avvieranno l’iter per richiedere la restituzione del denaro che sarebbe stato percepito illegalmente.