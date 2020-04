Roscigno: la Madonna di Costantinopoli sfila scortata per le vie del paese

ROSCIGNO. L’emergenza coronavirus ci ha portato a modificare non soltanto le nostre abitudini quotidiane, ma anche a cancellare appuntamenti rientranti nella nostra tradizione, cultura o religiosità. È il caso delle feste patronali che a causa della pandemia non potranno svolgersi. Nonostante questo, vista anche l’importanza per le comunità locali di tali momenti di fede, c’è chi prova a sopperire alla soppressione delle celebrazioni con iniziative alternative.

Così si è passati dalle messe in diretta streaming ai riti della settimana santa svolti in modo tale da rendere i cittadini partecipi seppur a distanza. A Roscigno, invece, oggi si sarebbe dovuta festeggiare la Madonna di Costantinopoli. A causa dell’emergenza coronavirus, però, né la Santa Messa né la tradizionale processione per le vie del paese si è potuta svolgere.

Il parroco don Antonio ha comunque deciso di organizzare qualcosa. Questa mattina la statua della Vergine è stata portata in corteo per le vie del paese. Ciò è avvenuto a bordo di un pick-up preceduto dall’auto dei vigili urbani e seguito da una pattuglia dei Carabinieri. Il corteo, che vedeva la presenza del parroco e di pochi altri, ha dato la possibili a tutti di assistere all’insolita processione, affacciati a finestre e balconi. Tanta l’emozione, ma anche il rammarico per un momento di fede che non si è potuto vivere a pieno