Incidente con la motozappa ad Agropoli: anziano in ospedale

AGROPOLI. Incidente con la motozappa, ferito un anziano. E’ successo ad Agropoli, a pochi passi dal confine con il Comune di Ogliastro Cilento. Sfortunato protagonista in uomo di 73 anni, G. C.. L’anziano è rimasto ferito a seguito del ribaltamento della motozappa con cui stava lavorando in località Campanina.

Incidente con la motozappa, i soccorsi

L’uomo non aveva fatto ritorno a casa a verso le 20 è scattato l’allarme. È stato trovato dai soccorritori in uno stato di semi-incoscienza

La corsa in ospedale

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno. Gravi le sue condizioni.