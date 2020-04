C’è anche un bimbo di nove mesi tra i sette nuovi casi positivi al Coronavirus riscontrati ieri in provincia di Salerno. Il piccolo, fortunatamente, è asintomatico ed è in buone condizioni di salute. Il contagio sarebbe avvenuto in famiglia.

Tra i familiari, infatti si era registrato già un caso che ha fatto scattare il protocollo sanitario, in seguito al quale è stata riscontrata la positività del bambino.