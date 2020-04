Cilento, la segnalazione: cagne abbandonate con i cuccioli

Due cani abbandonati nelle ultime 48 ore nel Cilento e in entrambi i casi si tratta di femmine con cuccioli. Una segnalazione è arrivata da Roccagloriosa, un’altra da Vallo della Lucania. In questa fase di emergenza coronavirus, quando si è costretti a restare in casa, è anche difficile individuare e soccorrere questi animali. Eppure non mancano volontari che anche durante questa emergenza si mobilitano per aiutare i cani in difficoltà.

Cani abbandonati: il caso di Roccagloriosa

A Roccagloriosa, in aperta campagna, sono stati rinvenuti in uno scatolo una cagna di taglia piccola e il suo cucciolo. Gli animali, una volta soccorsi, sono stati affidati all’Ambulatorio Veterinario Associato e dopo poche ore è stato trovato stallo a Lagonegro.

Cagna abbandonata a Vallo della Lucania

La seconda segnalazione arriva da Vallo della Lucania ed anche in questo caso una cagna, presumibilmente abbandonata, ha partorito otto cuccioli all’interno di una stalla in cui ha trovato rifugio. Anche in questo caso si cerca chi sia disposta ad accoglierla(tel. 3312120400).

Purtroppo episodi del genere continuano ad essere frequenti. Durante la pandemia sono stati segnalati addirittura casi di abbandono dovuti al timore che gli animali, cani e gatti in particolare, potessero trasmettere il virus (leggi qui).