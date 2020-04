Stabilimenti balneari: montaggio dal 4 maggio

Stabilimenti balneari in Campania, arriva la conferma: dal 4 maggio potranno cominciare le operazioni di montaggio.

Il governatore Vincenzo De Luca ha spiegato al presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari, Marcello Giocondo, che in Campania le operazioni relative al montaggio potranno partire da inizio maggio.

A tale riguardo sono partite le prime prescrizioni per far lavorare gli operai in sicurezza, spiega LiraTv, con guanti e mascherine e, per quanto possibile, mantenendo il distanziamento sociale.

La Regione emanerà una circolare con tutto ciò che serve e servirà nei cantieri.

Il settore avrà bisogno di regole certe e di aiuti da parte delle Istituzioni, visto il crollo delle prenotazioni, che si aggiunge ad altre problematiche.

Per quanto riguarda l’apertura al pubblico e la balneazione non si ha ancora una data certa, bisognerà confrontarsi con il Ministero della Salute e seguire l’andamento della curva da contagio Covid-19, sperando che tenda al basso.