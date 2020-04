Coronavirus: la situazione nel Cilento e Vallo di Diano

Sessantaquattro nuovi contagi in Campania nella giornata di ieri e un totale di 3951 persone infette da coronavirus in tutta la Regione. Nel Cilento e Vallo di Diano nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 3 casi. Uno a Sant’Arsenio. Si tratta del sesto caso nel paese ed è relativo ad una donna entrata in contatto con un uomo contagiato e in isolamento da circa un mese.

Nel Cilento due nuovi pazienti positivi al coronavirus: il primo è relativo ad un 33enne di Montecorice che però lavora a Battipaglia, comune nel quali ieri si sono segnalati altri 5 contagi. Il giovane è asintomatico ed è in isolamento. Ad Agropoli, invece, il nuovo contagio riguarda una paziente oncologica. Quest’ultima si recava al Pascale per le terapie ed è probabile che qui sia avvenuta l’infezione.

Coronavirus, la mappa dei contagi

Attualmente la mappa dei contagi è la seguente nel Vallo di Diano: 75 casi a Sala Consilina (con 10 deceduti e 1 guarito), 17 a Caggiano (1 deceduto e 1 guarito), 14 a Polla (1 deceduto e 1 guarito), 7 a Sassano (con un guarito) ed Auletta (2 guariti), 6 a Sant’Arsenio, 4 a Montesano (con un decesso), Teggiano (con 2 decessi), 3 ad Atena Lucana (2 guariti), 1 a Buonabitacolo e Sanza.

La situazione in Cilento e Alburni

Nel Cilento, invece, 22 casi ad Agropoli (3 guariti e 3 deceduti), 5 a Vallo della Lucania (1 guarito), 3 a Casal Velino, 2 a Vibonati, 2 a Sessa Cilento, 1 a Laurino, San Mauro La Bruca, Serramezzana e Montano Antilia (questi ultimi due guariti).

Negli Alburni due contagi a Sicignano degli Alburni.