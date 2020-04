Bomber tra i professionisti: nella top 30 si intravede 3 volte il granata

Parla a forti tinte campane la classifica cannonieri dei campionati professionistici, inerente ai calciatori attualmente in attività. In una ricerca riportata da Sky Sport, infatti, sono diversi gli attaccanti in graduatoria legati alla nostra regione. La ricerca riporta i calciatori che hanno marcato il tabellino nei principali campionati professionistici e con rappresentative della Nazionale. Tre, invece, tra i primi trenta risultano i bomber tra i pro legati a Salerno e la Salernitana.

Bomber i tre calciatori legati a Salerno e alla Salernitana

Il primo tra i calciatori legati al granata è Fabio Mazzeo. Piazza numero 16, con 151 prodezze, per l’attaccante, attualmente in forza al Livorno ma nato a Salerno nel 1983. Segue da vicino Francesco Caputo. La punta, ora al Sassuolo, con un passato alla Salernitana nel campionato 2009-2010, ha gonfiato la rete 150 volte infilandosi in diciassettesima posizione. Chiude piazzandosi trentesimo Massimo Coda, nato a Cava dei Tirreni nel 1988, a quota 123 gol. Per l’attaccante, ora al Benevento, esperienza anche alla Salernitana nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017.

Prima piazza per Tavano, terzo Evacuo, Quagliarella appena fuori dal podio

Tantissimi, ovviamente, i calciatori legati alla Campania presenti. In testa alla classifica troviamo infatti, Francesco Tavano, nato a Caserta nel 1979. L‘attaccante, oggi in Serie C con la Carrarese, domina la graduatoria con 229 reti. Terza piazza, invece, per Felice Evacuo. Il bomber del Trapani, nato a Pompei nel 1982, segue con 221 reti, sopravanzato da Andrea Caracciolo, secondo a 225. Appena fuori dal podio Fabio Quagliarella, classe 1983 di Castellammare di Stabia, “fermo” a 220 marcature.

Gli altri

Sesto Ciro Immbile, nato a Torre Annunziata nel 1990. Il più giovane tra i primi della speciale graduatoria, con la concreta possibilità di trovarsi a breve in vetta, staziona in sesta piazza con 212 reti. Un gradino sotto troviamo Salvatore Bruno, napoletano classe 1979, attualmente in D con il Carpineto. Il bomber ha marcato il tabellino in 200 occasioni. In posizione numero 14, con 155 sigilli, troviamo Marco Cellini attaccante che nella stagione tra il 2012-2013 militò tra le fila della Juve Stabia. Diciassettesimo, invece, Diciottesimo Luigi Castaldo, nato a Giugliano nel 1982, l’attaccante della Casertana è andata in rete ben 148 volte. Posizione numero 23 per Lorenzo Insigne, l’esterno del Napoli è stato artefice di 139 magie in carriera. Francesco Lodi centrocampista in forza alla Triestina, nato a Napoli nel 1984, si piazza, invece, in posizione numero 29 grazie alle 127 marcature.