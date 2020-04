Anche a Montecorice obbligatori guanti e mascherine

MONTECORICE. In attesa delle disposizioni regionali anche un altro comune cilentano ha disposto l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine in questa fase di emergenza coronavirus. Si tratta di Montecorice. Il sindaco Pierpaolo Piccirilli, infatti, “al fine di salvaguardare il più possibile la salute pubblica dei cittadini e di prevenire casi di contagi e di infezioni da Coronavirus“, ha disposto che tutti i cittadini utilizzino dispositivi di protezione.

Nello specifico è previsto l’uso obbligatorio per l’ingresso in attività commerciali, farmacie, parafarmacie, uffici postali, bancari o comunque in tutti i luoghi considerati accessibili; l’uso raccomandato ogni qualvolta si esca dal proprio domicilio per spostamenti consentiti (esigenze lavorative, motivi di salute, situazione di assoluta necessità).

I trasgressori saranno sanzionati.