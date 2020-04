VIDEO | Via libera all’apertura dell’ospedale di Agropoli

E’ arrivato il via libera all’ospedale di Agropoli. Questa mattina il sopralluogo definitivo nei reparti. “I luoghi sono stati ben separati e tutti i percorsi messi in sicurezza per evitare qualsiasi rischio. Abbiamo controllato anche il funzionamento delle attrezzature e tutto è in ordine”, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola.

“Dal punto di vista infermieristico è tutto ok, siamo a buon punto per i medici, mancano solo le figure dell’infettivologo e dello pneumologo. Ma sono già stati contattati e si stanno già programmando i primi trasferimenti ad Agropoli”, ha concluso il primo cittadino.

Questa mattina ho fatto un nuovo sopralluogo presso il nostro ospedale. C'erano colleghi amministratori, tra i quali Franco Alfieri e l'assessore Rosa Lampasona, il dottore Chiumento, l'architetto Pilerci che ha curato i lavori, il direttore sanitario Adriano De Vita. Tutto è pronto, come potete vedere dalle immagini. Si tratta solo di attendere ancora qualche giorno per il reperimento, da parte dell'Asl, di alcune figure per quanto riguarda il personale. Ma ci siamo!