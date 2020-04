Sapri, polemiche sulla protezione civile: revocata delega al consigliere D’Agostino

SAPRI. Via la delega alla Protezione Civile al consigliere Donatella D’Agostino. A sancirlo un provvedimento firmato dal sindaco Antonio Gentile alla base del quale vi è la necessità di “far assumere al sindaco la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli ulteriori interventi necessari”.

Di fatto, però, dietro il provvedimento firmato da Gentile ci sono ragioni politiche. All’indomani delle festività pasquali, infatti, la D’Agostino criticò sindaco e vicesindaco per le decisioni prese relativamente alla gestione del gruppo di Protezione Civile, sottolineando di non essere stata in alcun modo resa partecipe del provvedimento (leggi qui). Il caso aveva determinato anche un dibattito politico con il gruppo SapriDemocratica che aveva definito “gravi” le affermazioni del consigliere comunale invitando all’unità.

Il primo cittadino Gentile, invece, si era limitato a sottolineare di essere lui l’unico responsabile della Protezione Civile. Ora la revoca della delega.