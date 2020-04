Coronavirus: 4 nuovi contagi nel Cilento e Vallo di Diano

Le ultime 24 ore hanno fatto registrare un nuovo aumento dei contagi nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. In quest’ultimo caso i soggetti positivi preoccupano soltanto relativamente. Si tratta, infatti, di persone che si trovavano già da tempo in quarantena per aver avuto contatti con persone risultate contagiate. L’ultimo caso è stato segnalato a Sala Consilina dove il giorno precedente si erano avuti ulteriori tre contagi; uno anche a Sanza.

Nel Cilento le ultime notizie relative a soggetti contagiati dal coronavirus sono giunte da Casal Velino e Montecorice. Nel primo caso si tratta di un ventenne rientrato dall’Inghilterra insieme ad altri due coetanei (un ragazzo di Omignano ed una ragazza di Salento) tutti in isolamento. In seguito al comparire dei sintomi su uno di loro è stato disposto il tampone che dovrebbe essere eseguito anche sugli altri.

Più complessa la situazione a Montecorice dove ad essere risultato positivo all’esame è un 33enne asintomatico. Il giovane lavora a Battipaglia. Probabile che qui sia avvenuto il contagio considerato che si segnalano altri 5 casi. Si sta ricostruendo la catena dei contatti.

Ieri era emerso un altro contagio anche ad Agropoli. Si tratta di un commerciante di Cava dei Tirreni che stava trascorrendo questo periodo di quarantena dalla compagna, nel Cilento. I due non hanno avuto contatti con l’esterno, dunque il virus dovrebbe essere circoscritto. I contagi sul territorio sono 25 considerate 3 guarigioni ad Agropoli, 1 a Montano, Sessa Cilento e Serramezzana. Registrati anche 3 decessi, sempre ad Agropoli. 120 i casi nel Vallo di Diano che si sommano ai 15 decessi e alle 10 guarigioni.