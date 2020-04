Agropoli: i cilentani lodano l’iniziativa della propria tifoseria

AGROPOLI (SA)- L’Agropoli, tramite una nota diffusa sui propri canali ufficiali, ha tenuto a ringraziare i suoi tifosi. La società ha sottolineato l’iniziativa intrapresa, negli ultimi giorni, dalla propria tifoseria prodigatasi alla ricerca di sostenere le famiglie più in difficoltà. Il gruppo Ultras Agropoli, infatti, con la sua campagna di raccolta fondi, ha donato, in sostanza, beni di prima necessità.

L’iniziativa del gruppo Ultras Agropoli

Il gruppo Ultras Agropoli, con la sua campagna di donazione, ha donato:

-120 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi cadauna;

-120 confezioni di passata di pomodoro da 680 grammi cadauna;

– 60 kg di farina tipo 00;

– 36 kg di sale fino;

– 60 litri di latte;

– acquistate due bombole gpl da 15 kg a due famiglie bisognose.

Lo stesso club, poi, ha ringraziato due calciatori, ovvero Bonfini e Cozzolino, per le parole di elogio verso il team delfino, spese negli ultimi giorni.

Il comunicato della società cilentana

L’ Unione Sportiva Agropoli 1921 ringrazia i suoi due tesserati, Bonfini e Cozzolino, per le belle parole pubblicamente espresse nei confronti della società e coglie l’occasione per precisare quanto segue:

– Nonostante il momento di difficoltà collettiva il nuovo corso societario continua a lavorare per sanare tutte le pendenze: interesse precipuo è infatti assicurare il salvataggio del titolo sportivo che è, e rimarrà, patrimonio della città anche in vista del centenario nel 2021.

– Sulla questione dell’eventuale ripresa dell’attività, la linea della società è quella della totale collaborazione con le autorità, governative e calcistiche, qualunque decisione venga presa.

-In caso di ripresa del campionato di Serie D, girone H, l’ Agropoli continuerà ad onorare la competizione per tentare di centrare, quantomeno, l’obiettivo di evitare la retrocessione diretta, ma anche in caso questa dovesse avvenire anzitempo, l’impegno della società e della squadra resteranno ad alti livelli come anche le ultime gare, in special modo sotto la nuova gestione, nonostante i risultati sfavorevoli, hanno dimostrato.