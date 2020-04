Agropoli, senza tetto nella sala d’attesa della stazione: chiesti interventi

AGROPOLI. Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto, già dal marzo scorso, un piano specifico per garantire la massima sicurezza nel corso di questa emergenza coronavirus. Le stazioni, in particolare quelle delle grandi città, sono sanificate ogni notte con interventi di pulizia specifici, mentre le sale d’attesa sono chiuse per rispettare il divieto di assembramento e le distanze di sicurezza.

Senza tetto alla stazione di Agropoli: la segnalazione

Non accade così, però, ad Agropoli. Qui l’atrio della stazione, dove è anche l’accesso ai binari attraverso i tornelli, è infatti rimasto aperto e c’è chi comincia a segnalare la presenza di senza tetto che durante questa fase di emergenza hanno eletto tale luogo come loro dimora, sfruttando anche la presenza dei servizi igienici.

La situazione

La segnalazione è stata fatta via social ed è bastato un sopralluogo per trovare conferma di quanto si denunciava. Nella sala d’attesa della stazione vi erano due persone, apparentemente un italiano e uno straniero, con il loro carico di bagagli. In realtà, però, sembra che la sera e nelle prime ore della mattina il numero aumenti.

Senza tetto alla stazione: l’appello

Di qui l’appello ad istituzioni e forze dell’ordine affinché vigilino. Nonostante la diminuzione dei treni el riduzione dei pendolari, infatti, la stazione di Agropoli – Castellabate continua ad essere frequentata. Di qui la richiesta di più sicurezza