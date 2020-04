Agropoli: nuovo sopralluogo per l’ospedale

Era prevista per questa settimana la riapertura dell’ospedale civile di Agropoli come Covid Hospital. L’iter va avanti sebbene al momento non ci sia ancora una data ufficiale. I tempi sembrano essere brevi e infatti questa mattina il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, quello di Capaccio Paestum Franco Alfieri e alcuni funzionari dell’Asl hanno visitato la struttura. I lavori sono terminati e questa settimana sono arrivate ulteriori attrezzature per allestire i 20 posti per la terapia intensiva, più 6 per la terapia subintensiva. A questi si aggiungono ulteriori posti per i pazienti non gravi.

La struttura è funzionale e dispone di tutte le attrezzature anche se i sindacati lamentano problematiche relative al personale.

«L’ospedale di Agropoli, che insieme a Scafati è hospital covid dedicato, pur avendo tutte le attrezzature, non ha il personale necessario, pur avendo l’Asl la facoltà di poter attingere immediatamente da una graduatoria interna di mobilità dal 2018», dichiara Rolando Scotillo della Fisi. Un problema che non preoccupa l’Asl Salerno che, così come la Regione Campania, che ha investito per l’ospedale di Agropoli ben 1,5 milioni di euro.