Nuovo caso di coronavirus a Casal Velino

Aumenta ancora il numero dei contagi nel Cilento. Alla notizia che ha confermato la negatività di un tampone per un infermiere originario di Novi Velia, fa da contraltare una nuova positività registrata invece a Casal Velino. Si tratta del terzo caso nel comune del Cilento costiero.

“È pervenuto il risultato, purtroppo positivo, di un altro tampone effettuato nei giorni scorsi.

Si tratta di persona rientrata dall’estero che, come per legge, è stata posta in isolamento fin dall’arrivo”. Ad annunciarlo il sindaco Silvia Pisapia.